МИД РФ: тема возможного размещения ядерного оружия в Беларуси возникла из-за агрессивных действий НАТО

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тема возможного размещения российского ядерного оружия в Беларуси возникла из-за агрессивных действий НАТО. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны понимать, из-за чего эта тема возникла, - сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении российских ядерных вооружений в Беларуси. - Она возникла из-за продолжения враждебных действий стран НАТО. На что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия - враждебные, недружественные, агрессивные - последует адекватный ответ, в том числе военно-технический".

"Поэтому не надо придумывать, что это какие-то особые планы или тайные планы. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на Земле, понимание стратегии и практики стран и политических систем, с которыми нам приходится сейчас иметь дело и непосредственно отдельных их представителей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.-0-

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