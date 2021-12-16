МИД РФ: возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Беларуси, - говорится в комментарии. - Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации".

"Разумеется, вышеназванные ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она призвала литовскую сторону не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей.-0-