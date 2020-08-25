МИД России: попытки оказания санкционного и политического давления на Беларусь недопустимы

25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Попытки оказания санкционного и политического давления на Беларусь недопустимы, заявили в МИД России по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, сообщает БЕЛТА.

"При обмене мнениями по текущей ситуации в Беларуси с российской стороны акцентирована недопустимость попыток оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом, - говорится в опубликованном по итогам переговоров сообщении на сайте МИД РФ. - Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям".-0-