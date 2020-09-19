МИД России: приглашение Тихановской в Брюссель является вмешательством во внутренние дела Беларуси

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заигрывание Брюсселя с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и приглашение ее на встречу министров иностранных дел государств - членов ЕС является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

"Это - прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году", - отметила Мария Захарова.

Ставка на смену власти в Беларуси путем санкций и признание "самозванцев" закрепляется во внешнеполитическом арсенале Евросоюза, считает официальный представитель МИД России. "В целом видим, что неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами - членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии приструнить, ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Беларусь, увы, не является в этом плане единственным примером", - констатировала она.

Введение санкций ЕС против белорусских официальных лиц помешало бы налаживанию диалога и восстановлению стабильности в стране, говорится в комментарии Марии Захаровой.

"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела, - говорится в сообщении. - А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС".-0-