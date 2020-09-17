МИД России указал американскому послу на недопустимость вмешательства в дела Беларуси

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в телефонном разговоре с послом США в РФ Джоном Салливаном, который состоялся по инициативе американской стороны, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

Во время беседы основное внимание было уделено последним событиям в Беларуси, а также ситуации вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметили в МИД РФ. "С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Беларуси, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов".-0-