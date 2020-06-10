МИД России заявляет о заинтересованности в скорейшем открытии белорусско-российской границы

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона полагает, что российско-белорусская граница, закрытая по инициативе РФ из-за распространения CОVID-19, откроется в ближайшее время. Об этом сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о сроках восстановления авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

"Насколько мне известно, будут предприняты шаги (по восстановлению сообщения между двумя странами - прим. БЕЛТА), как только станет более ясной перспектива с эволюцией динамики самой пандемии", - сказал Андрей Руденко. Он заверил, что у российской стороны ни в коем случае нет желания сохранять нынешнюю ситуацию. "Граница между Беларусью и Россией должна быть открыта", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим границу опять в прежнем свободном, открытом режиме", - резюмировал Андрей Руденко.-0-