МИД России: Запад в ситуации с Беларусью нарушает основополагающие принципы Устава ООН

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад в ситуации с Беларусью нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"К сожалению, в контексте Беларуси мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов", - заявил Петр Ильичев.

По его словам, в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции. "Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Беларуси, в том числе с задействованием площадки ООН, - отметил Петр Ильичев. - Принципиально важно, чтобы белорусский народ самостоятельно, без внешнего давления решал свои внутриполитические вопросы. Любое международное содействие Минску должно оказываться исключительно по его запросу". Директор департамента отметил, что Москва регулярно доводит соответствующие тезисы до партнеров.-0-