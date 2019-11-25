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25 ноября 2019, 09:27

МИД Швеции рекомендовал использовать в шведском языке наименование "Беларусь" вместо "Белая Россия"

Анн Линде. Фото aftonbladet.se
Анн Линде. Фото aftonbladet.se

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Швеции рекомендует с сегодняшнего дня использовать в шведском языке наименование "Беларусь" вместо прежнего "Белая Россия". Об этом говорится в статье главы МИД Швеции Анн Линде, опубликованном в шведском издании "Дагенс нюхетер", сообщает БЕЛТА.

"Это признание белорусского гражданского общества и народа, который долгое время хотел подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - отмечает министр иностранных дел Швеции, которая 25 ноября с официальным визитом посещает Минск вместе с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Начиная с сегодняшнего дня Министерство иностранных дел Швеции будет вместо наименования "Белая Россия" использовать наименование "Беларусь" в своих официальных контактах. Это означает, что МИД Швеции с этого момента рекомендует использовать наименование "Беларусь" в шведском языке.

"Эту новость я возьму с собой, когда сегодня буду посещать Минск с официальным визитом. Я еду вместе с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, который представляет страну, председательствующую в Совете ЕС, и собираюсь встретиться с руководством Беларуси, а также гражданским обществом, оппозицией и молодежью", - говорится в опубликованном материале.

Глава МИД Швеции отмечает, что визит дает возможность вести диалог по вопросам, которые важны для Швеции и ЕС. "Он строится на нашем убеждении всегда предпочитать контакты изоляции, даже со странами, в которых форма правления и политика основывается на ценностях, которые мы разделяем не полностью", - подчеркнула министр.

Анн Линде высказалась за расширение сотрудничества в областях, представляющих общие интересы: "Протяженность границы ЕС с Беларусью составляет 900 км. Кратчайшее расстояние между Швецией и Беларусью составляет 500 км. Как у всех соседей, перед нами стоит много общих вызовов, где сотрудничество является единственной дорогой вперед".

Министр констатировала, что Швеция уже оказывает поддержку в работе водоочистных предприятий вдоль белорусских рек, впадающих в Балтийское море. "Но мы можем сделать больше в сотрудничестве по вопросам климата и окружающей среды в нашем общем регионе. Беларусь является одной из ведущих стран в части достижения Целей устойчивого развития (Повестка-2030), и в стране есть сильный интерес уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива. В рамках нашей поддержки реформ мы предлагаем и поощряем участие общественности в принятии решений, которые содействуют улучшению жизни белорусского народа", - заявила Анн Линде.

Кроме того, она высказалась за дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и международных обменов.

"Мы поддерживаем европейский порядок безопасности и право государств делать независимый выбор пути в политике безопасности, - подчеркнула министр. - Беларусь сыграла конкретную конструктивную роль организатора в Минском процессе (прим. перевод) и работе трехсторонней контактной группы, целью которой является нахождение дипломатического решения конфликта на востоке Украины".

Анн Линде заявила, что Швеция разделяет мнение Беларуси о важности наличия должным образом функционирующей архитектуры безопасности в рамках ОБСЕ. "Здесь Беларусь действовала конструктивно, например, пригласив для наблюдения за военными учениями сверх требований Венского документа, регулирующего данную деятельность. Мы с позитивом смотрим на вовлеченность и амбиции Беларуси по внесению вклада в стабильность политики безопасности в нашем регионе", - отмечает министр.

"Мы убеждены, что диалог и сотрудничество - наиболее эффективный способ улучшить мир. Расширение контактов со страной ведет за собой больше возможностей для влияния, даже в вопросах, где наши мировоззрения не совпадают. Изоляция не приведет к улучшению в вопросах демократии, прав человека и устойчивого развития. Изменения наименования на "Беларусь" и мой визит в Минск - это четкий сигнал, что Швеция хочет вести с Беларусью более тесный диалог: с правительством страны, оппозицией и белорусским народом для укрепления нашей общей безопасности и защиты базовых прав и свобод человека", - резюмировала Анн Линде.-0-

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