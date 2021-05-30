МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси

Сирийская столица Дамаск. Фото Синьхуа - БЕЛТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия осуждает вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов этой страны, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
"Сирия самым решительным образом осуждает систематические нападки на Республику Беларусь со стороны США и западных стран", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "Сирия выражает полную солидарность с дружественной Беларусью и призывает международное сообщество положить конец подобным действиям США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".-0-