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Политика
30 мая 2021, 14:16

МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси

Сирийская столица Дамаск. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Сирийская столица Дамаск. Фото Синьхуа - БЕЛТА

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия осуждает вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов этой страны, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

"Сирия самым решительным образом осуждает систематические нападки на Республику Беларусь со стороны США и западных стран", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "Сирия выражает полную солидарность с дружественной Беларусью и призывает международное сообщество положить конец подобным действиям США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".-0-

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