МИД: требование США о закрытии генконсульства Беларуси на деле демонстрирует их заявления о "поддержке" и "заботе"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требование США о закрытии генерального консульства Беларуси в Нью-Йорке на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о "поддержке" и "заботе" о белорусском народе. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания белорусских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о "поддержке" и "заботе" о белорусском народе. Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, по требованию властей США генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке вынуждено прекратить свою работу 21 октября 2021 года. "Беларусь в рамках имеющихся ресурсов и возможностей предпримет максимальные усилия в целях сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США", - подчеркнули в пресс-службе МИД.

В частности, граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия должны обращаться за совершением консульских действий в посольство Беларуси в США в Вашингтоне.

Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в генеральном консульстве, с 1 ноября будут переведены на постоянный консульский учет в посольство Беларуси в США.-0-