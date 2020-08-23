МИД: у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси по просьбе БЕЛТА прокомментировали недавние заявления и советы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси, сделанные в интервью Euronews.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.-0-