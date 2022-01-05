МИД: в Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Конечно, нам небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане. Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом", - заявил Анатолий Глаз.

"В этой связи на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит", - добавил пресс-секретарь.-0-