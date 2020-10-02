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02 октября 2020, 16:23

МИД: визовые санкции вводятся против наиболее ангажированных в отношении Беларуси представителей ЕС

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визовые санкции вводятся против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Беларуси представителей ЕС. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Как мы и анонсировали, с сегодняшнего дня по принципу взаимности мы вводим визовые санкции против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении нашей страны представителей евроинститутов, включая Европарламент и страны - члены ЕС. Список во многом симметричен. На данном этапе мы приняли решение его не публиковать", - заявил Анатолий Глаз.

Он обратил внимание, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

Ранее МИД Беларуси распространил заявление в связи с недавними решениями Совета Европейского союза в отношении Беларуси. В нем заявляется, что принятым решением ЕС отдалил от себя своего соседа - Беларусь. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь - ЕС. "Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков, - заметили в Министерстве иностранных дел. - На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?"

В белорусском МИД также считают печальным, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с Беларусью соседи, которые как никто должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси.-0-

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