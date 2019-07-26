МИД заявил протест правительству Литвы из-за вмешательства в сделку белорусской компании

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси, которому был заявлен протест. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", - пояснили в МИД.

Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

"Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран", - подчеркнули в МИД.

Речь, вероятнее всего, идет про сорвавшуюся сделку альянса литовской компании KRS и "Белтрубопроводстроя". Как сообщалось в СМИ, они подали заявку на участие в тендере на строительство участка газопровода между Литвой и Польшей, предложив самую низкую цену в 75 млн евро. Однако Департамент государственной безопасности Литвы посчитал, что это предложение не соответствует критериям национальной безопасности, и оно не было допущено к участию в тендере.-0-