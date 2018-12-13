Миграционная политика Беларуси после утверждения Глобального договора о миграции не изменится - МИД

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционная политика Беларуси после утверждения Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции не изменится. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработка документа началась в апреле 2017 года. Беларусь, по словам Анатолия Глаза, поддержала этот договор, потому что приветствует усилия международного сообщества по выработке совместных мер по актуальным вопросам международной повестки.

"Также считаем, что он может внести свой позитивный вклад в разрешение вопросов, связанных с массовым перемещением людей. В практической плоскости миграционная политика Беларуси не изменится", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, договор должен стать первым межправительственным документом, который охватит все аспекты миграции. "Проблема остро стоит на глобальном уровне, в том числе для нашей страны. Поэтому Беларусь активно участвовала в переговорах по разработке договора и присоединилась к консенсусу при его принятии в Нью-Йорке. Согласованный в настоящее время текст, по сути, является политической декларацией о намерениях и не создает новых обязательств для членов ООН, но вместе с тем направлен на улучшение международного урегулирования миграционных процессов", - пояснил Анатолий Глаз.

Глобальный договор носит общий характер и не влечет немедленной корректировки миграционной политики других стран. Более того, документ подтверждает право государств самостоятельно определять свои шаги в данной сфере.

Состоявшаяся на днях в Марракеше межминистерская конференция ООН одобрила Глобальный договор о миграции. Ожидается, что он будет утвержден на заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря.-0-