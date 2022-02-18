Михеев: многие представители украинской элиты хотели бы организовать в Украине внесрочные выборы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие представители украинской элиты хотели бы организовать в Украине внесрочные выборы. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, сообщает БЕЛТА.

По мнению эксперта, украинские политики разошлись во мнении относительно необходимости войны. Сергей Михеев считает, что президент Украины не хотел бы воевать с Россией. "Внутренняя политика Украины заставляет местную элиту расходиться во мнении по вопросу войны. Одни ее хотели бы, в том числе для того, чтобы убрать Зеленского. Многие представители украинской элиты хотели бы организовать в Украине внесрочные выборы. Неудачные решения Зеленского могут этому поспособствовать. Другие, наоборот, боятся войны. В том числе и Зеленский, как мне кажется. С одной стороны, они получили много денег и оружия. Так что, теперь воевать? А война непонятно чем закончится. Зеленский как бы говорит: "Мы просили помощи, но воевать мы не обещали", - сказал Сергей Михеев.

По его мнению, во всех заявлениях западных средств массовой информации о возможной дате нападения России есть большая доля несогласованности. Политолог не отрицает и целенаправленной дезинформации со стороны западных спецслужб.

"Невозможно сказать, чем все это закончится. Вся Украина может попросту разделиться на части. Хотя все эти заявления о нападении России могут запускаться с целью дезинформации. Не стоит путать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией накануне Первой или Второй мировых войн. Сейчас в США совершенно другая структура политики, более противоречивая и подвижная. Вспомните, как "сдали" Трампа его же люди в Белом доме. С Байденом, конечно, ситуация немного другая. С одной стороны, президент США заявляет, что 15 или 16 февраля Россия нападет на Украину. С другой, американская разведка говорит, что делает эти "вбросы", чтобы просто потроллить Путина. Если они кого-то и потроллили, то только своего же собственного президента. Он же сказал об этом, ссылаясь на разведку, а она тут же опровергла эту информацию. Поэтому есть в этом доля информационного бардака. Кем бы ни был Путин, но он точно не будет назначать войну в тот день, на который ее назначил Байден", - считает политолог.

Он также отметил, что Европейский союз в этой ситуации не способен ни на что повлиять. Это вызвано тем, что в действиях европейских политиков нет согласованности.

"Задумка ясна: американцы и англичане - те, кого Лавров назвал англосаксами, - хотели бы подтолкнуть Украину к войне. Может быть, они ценой сдачи части либо вообще всей Украины хотели бы решить вопрос об окончательном разъединении России и Европы. Что касается непосредственно европейцев, то они, на мой взгляд, в этой игре совершенно бессубъектны. Представители Европейского союза, конечно, ездят в Москву, пытаются решить какие-то вопросы, но в итоге ни на что не влияют. Просто непонятно, с кем там общаться: с Боррелем или отдельными президентами европейских стран. В общем, сумятицы здесь немало", - заключил Сергей Михеев.-0-