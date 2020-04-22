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22 апреля 2020, 17:48

Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС

Александр Михневич. Фото из архива
Александр Михневич. Фото из архива

22 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза либо добиваться ассоциированного членства. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В процессе формулирования задач по развитию взаимодействия нашей страны и Евросоюза необходимо принимать в расчет сразу несколько факторов - взаимные ожидания Беларуси и ЕС от будущего сотрудничества, внешние обстоятельства, включая обязательства Беларуси в рамках других интеграционных объединений, а также амбициозность, стремление и готовность каждой из сторон реально двигаться навстречу друг другу, - подчеркнул Александр Михневич. - Важным обстоятельством является то, что на данном этапе Беларусь не ставит целью стать членом Евросоюза либо добиваться ассоциированного членства. Но это также не значит, что наша позиция здесь статична и не может измениться в будущем, с учетом внешних и внутренних причин, а также актуальных ожиданий белорусского общества".

Посол также отметил, что Евросоюз на данной стадии не активизирует процесс принятия в свой состав даже стран-кандидатов, соответствующие переговорные процессы растянуты во времени и длятся продолжительный период.

Беларусь заинтересована в полной нормализации отношений с Евросоюзом, придания этому процессу необратимого характера, заключении базового юридического соглашения о сотрудничестве с ЕС с учетом нынешних реалий взаимодействия, расширении двусторонней юридической базы взаимодействия, получении беспрепятственного доступа на рынок ЕС и построении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его странами-членами.

Александр Михневич обратил внимание, что и белорусская сторона, и ЕС на официальном и экспертном уровнях отмечают направления, представляющие взаимный интерес: торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в таможенной сфере и области энергетической безопасности, развитие транзитной инфраструктуры, регулирование качества продуктов питания на основе принятия соответствующих стандартов, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие финансовых институтов, сотрудничество по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции.-0-

Шадурский: на пути расширения отношений Беларуси с ЕС имеются серьезные резервыШадурский: на пути расширения отношений Беларуси с ЕС имеются серьезные резервы
Об этом сказал декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский перед началом онлайн-лекции посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича для студентов и преподавателей факультета международных отношений.

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