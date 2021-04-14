Миклашевич: демократические основы избирательной системы будут сохранены

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократические основы избирательной системы будут сохранены, заявил журналистам председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на очередном заседании Конституционной комиссии рассматриваются возможные изменения в раздел Конституции, регламентирующий избирательную систему. Я прежде всего хотел бы отметить, что конституционные принципы избирательной системы, закрепленные в Конституции, соответствуют международным стандартам, закрепленным на уровне Организации Объединенных Наций, на уровне европейском в соответствующих актах. И поэтому все прошедшие выборы у нас основывались на конституционной основе, демократических принципах, дающих возможность нашим гражданам проявить и выразить свое свободное волеизъявление как при выборах депутатов в парламент, так и, соответственно, Президента Республики Беларусь. Но в настоящее время возникла объективная необходимость внести определенные корректировки в те или иные конституционные положения", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, сегодняшнее заседание Конституционной комиссии направлено на то, чтобы "сохранить демократические основы избирательной системы и, где необходимо, их скорректировать для дальнейшего совершенствования избирательного процесса, обеспечения свободного волеизъявления наших граждан в процессе выборов".

Сегодня проходит второе заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения по изменению конституционных положений об основах избирательной системы. Первое заседание состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.

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Фото Максима Гучека