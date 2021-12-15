Миклашевич: никто не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, оглашая решение Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Принцип невмешательства во внутренние дела предполагает, что ни одно государство или группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства являются нарушением международного права", - сказал Петр Миклашевич.
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Фото Оксаны Манчук