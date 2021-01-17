Минэкономики Беларуси и Минюст Украины провели онлайн-консультации по теме национальных законодательств

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси и Министерство юстиции Украины провели консультации в формате видеоконференции, организованные при содействии посольства Беларуси в Киеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Украине.

"Представители Министерства экономики Республики Беларусь, Верховного суда Республики Беларусь и Министерства юстиции Украины провели заинтересованный и продуктивный обмен мнениями по различным аспектам национального законодательства и правоприменительной практики по тематике экономической несостоятельности (банкротства). В том числе был обсужден опыт применения заложенных в законодательстве Украины норм о случайном выборе управляющих", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить обмен информацией и материалами в рабочем порядке, а также практиковать в дальнейшем проведение онлайн-консультаций по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.-0-