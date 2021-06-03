Министерства иностранных дел Беларуси и Мозамбика провели третий раунд политических консультаций

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся третий раунд консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и Мозамбика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, мозамбикскую - заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мануэль Жозе Гонсалвеш.

В ходе консультаций были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, текущее состояние и перспективы развития белорусско-мозамбикского политического диалога. Стороны сверили подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами, обсудили конкретные пути активизации торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, главы белорусской и мозамбикской делегаций обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.-0-

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