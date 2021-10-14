Министр ЕЭК: цены на нефть и нефтепродукты в ЕАЭС в конечном итоге будут едины

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цены на нефть и нефтепродукты в Евразийском экономическом союзе в конечном итоге будут едины. Об этом заявил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета, в повестку которого был включен вопрос о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"При формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС будут применяться общие принципы и методы тарифообразования в отношении услуг по их транспортировке, - сказал министр ЕЭК. - Эти принципы будут заложены в основных актах, регулирующих рынки. Безусловно, в конечном итоге по мере развития интеграционных процессов, гармонизации налоговых систем государств - членов ЕАЭС цены на эти энергоресурсы до налогообложения будут едины".

Отвечая на вопрос о том, возможны ли какие-то ограничительные меры среди стран ЕАЭС на торговлю топливом и энергосырьем, Темирбек Асанбеков напомнил, что для стран "пятерки" Договор о Евразийском экономическом союзе - ключевой документ. "На его основе страны стремятся обеспечивать на внутреннем рынке свободное передвижение товаров, трудовых ресурсов, а также услуг и капиталов, - указал он. - В рамках внутреннего рынка страны-участницы не применяют в том числе меры нетарифного регулирования".

"При этом правом союза предусматриваются исключения. Например, страны во взаимной торговле вправе применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, обеспечения обороны и безопасности страны. Но все это при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением", - добавил министр ЕЭК.-0-