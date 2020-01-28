Министр инфраструктуры и транспорта Каталонии посетит Минск

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр инфраструктуры и транспорта испанского автономного сообщества Каталония Исидре Гавин И Валлс 30-31 января посетит Минск. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

"Это первый визит подобного уровня в Беларусь за время установления дипломатических отношений. Он реализован благодаря тому, что в 2018 году открылось посольство Беларуси в Мадриде и активизировались торгово-экономическое взаимодействие с ключевыми регионами Испании", - рассказали в дипломатической миссии.

Делегация во главе с министром инфраструктуры и транспорта обсудит возможности поставок белорусских электробусов в Каталонию с генеральным директором ОАО "Белкоммунмаш" Владимиром Королем. На переговорах с руководством Мингорисполкома будут затронуты темы межрегионального сотрудничества. На встрече в авиакомпании "Белавиа" испанская сторона готова предложить на рассмотрение преференциальные тарифы для полетов в города Каталонии из Минска. "Белавиа" круглогодично выполняет регулярные рейсы по маршруту Минск-Барселона-Минск, в течение 2020 года планируется открыть еще один регулярный рейс в Каталонию по маршруту Минск-Реус-Минск.

"Встреча каталонской делегации в Банке развития призвана сверить финансовые часы для реализации двусторонних проектов. Деловые переговоры будут дополнены встречей в правительстве на уровне заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, стороны обсудят пути дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества, - отметили в белорусском посольстве. - На встрече в ОАО "МАПИД" обсудят возможность участия белорусских специалистов в проектах по постройке муниципального быстровозводимого жилья в Каталонии".

Кроме того, состоятся встречи каталонской делегации с директором Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерием Садохо при участии председателя Торгово-промышленной палаты провинции Лериды и представителей каталонского Агентства по конкурентоспособности компаний (ACCIO).

Автономное сообщество Каталония является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси в Испании. Спросом в Каталонии пользуются белорусские сборные дома, льняные ткани и изделия из древесины, впервые в 2019 году поставлялись минеральная вода и черная икра.-0-