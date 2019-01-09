Министр иностранных дел Австрии посетит Беларусь

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 15 января посетит Беларусь. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"У нее запланированы встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также ряд других мероприятий", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Как проинформировали в австрийской дипмиссии, Карин Кнайсль примет участие в открытии нового здания посольства Австрии в Беларуси.-0-