Министр иностранных дел Австрии посетит Беларусь

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 15 января посетит Беларусь. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"У нее запланированы встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также ряд других мероприятий", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Как проинформировали в австрийской дипмиссии, Карин Кнайсль примет участие в открытии нового здания посольства Австрии в Беларуси.-0-
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