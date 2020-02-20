20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Министр иностранных дел Эстонии в ближайшее время планирует посетить Беларусь, сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на мероприятии по случаю эстонского национального праздника - Дня независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Эстония имеют длинную и успешную историю сотрудничества в разных областях. С удовольствием отмечаю активизацию политического взаимодействия, что, как планируется, будет подтверждено во время предстоящего визита министра иностранных дел Эстонии в Беларусь, - сказал Олег Кравченко. - У нас хорошие наработки и перспективы расширения торгово-экономических отношений с учетом заинтересованности бизнеса двух стран".

По словам замминистра, белорусская сторона видит значительный потенциал в инвестиционной кооперации и использовании опыта Эстонии по цифровизации и информационным технологиям. Взаимодействие между IТ-сообществами Беларуси и Эстонии становится все более глубоким и перспективным. Открываются широкие возможности и в развитии транспортно-логистической сферы, использовании эстонских портов для перевалки белорусских грузов.

Олег Кравченко обратил внимание на развитие научных, региональных, культурных и спортивных связей между двумя странами. Он выразил уверенность, что активизации двусторонних контактов будет содействовать открытие прямого авиарейса между Минском и Таллином.-0-

Беларусь продолжит прилагать усилия по созданию в регионе пояса добрососедства - Кравченко "Белорусская сторона рассчитывает на активное плодотворное взаимодействие по самому широкому кругу вопросов повестки дня и развития инициатив в ООН", - сказал заместитель министра иностранных дел Беларуси.