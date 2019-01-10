Министр иностранных дел Венгрии 14 января посетит Беларусь

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 14 января посетит Беларусь. Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Венгрии в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Подготовка визита венгерского министра в Минск обсуждалась сегодня на его встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Александром Пономаревым.

Дипломаты рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на экономическое взаимодействие. Во время встречи белорусский посол также передал Петеру Сийярто копии верительных грамот.-0-