Министр иностранных дел Венгрии 14 января посетит Беларусь

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 14 января посетит Беларусь. Такая информация размещена на официальной странице посольства Беларуси в Венгрии в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Подготовка визита венгерского министра в Минск обсуждалась сегодня на его встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Александром Пономаревым.
Дипломаты рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на экономическое взаимодействие. Во время встречи белорусский посол также передал Петеру Сийярто копии верительных грамот.-0-
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