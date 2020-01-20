20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо посетит Беларусь в феврале. Подготовка этого визита обсуждалась сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с послом Буркина-Фасо в РФ и Беларуси по совместительству Антуаном Сомда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Особое внимание стороны уделили взаимодействию в сфере образования, в частности подготовке визита в Минск министра высшего образования, научных исследований и инноваций Буркина-Фасо Алкассума Майга в феврале 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Были обсуждены также направления активизации торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Беларуси и Буркина-Фасо, развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Дипломатические отношения между Беларусью и Буркина-Фасо установлены 25 ноября 1992 года.-0-