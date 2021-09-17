Министры иностранных дел Беларуси и Индии обсудили возобновление контактов на высшем и высоком уровнях

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 17 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Индии обсудили вопросы активизации политического сотрудничества между странами, включая перспективы возобновления контактов на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействие в международных организациях.
В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.
Отдельное внимание уделено перспективам дальнейшего развития белорусско-индийского торгово-экономического сотрудничества.-0-