Министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в конце апреля

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоятся в Душанбе 27 и 29 апреля в очном формате, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Будут обсуждаться вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации.

В мероприятиях примет участие и выступит с информацией о ситуации в зоне ответственности организации и по вопросам повестки дня генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе заседаний будут рассмотрены планы по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), совместной подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности и план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года, - проинформировал пресс-секретарь. - Также в повестке дня заседаний СМО и КССБ рассмотрение плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ".

"Перед началом заседаний СМО и КССБ министров обороны и секретарей советов безопасности, как ожидается, примет председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - добавил пресс-секретарь.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств - участников ДКБ в международную региональную организацию - Организацию Договора о коллективной безопасности с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в 2021 году.-0-