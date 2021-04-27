Министры обороны одобрили план оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет министров обороны ОДКБ сегодня на заседании в Душанбе одобрил план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современным вооружением, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Совет министров обороны ОДКБ одобрил важнейший документ - план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ", - сказал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Министры обороны одобрили проект соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ. "Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - пояснил Станислав Зась.

Кроме того, одобрен план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на II полугодие 2021 года - I полугодие 2022 года. "В части, касающейся военного сотрудничества, документом предусмотрено проведение мероприятий по вопросам развития военной составляющей ОДКБ, совершенствованию организации управления войсками (коллективными силами) ОДКБ и развитию военно-экономического сотрудничества в рамках организации", - отметил генеральный секретарь.

Министры обороны государств - членов ОДКБ также одобрили план мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ - юбилейные даты будут отмечаться в мае 2022 года. Документ предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий.

Подписано также совестное решение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ о типовых структуре и штате командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. "Документ предусматривает формирование командования КСОР ОДКБ на базе командования Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России или командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана (при применении КСОР на территории Республики Казахстан)", - добавил генеральный секретарь.

Следующее заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ состоится в IV квартале текущего года также в Душанбе накануне проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-