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02 июня 2021, 12:59

Минобороны РФ: под прикрытием учения НАТО доставит в Украину современное вооружение

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под прикрытием учения Sea Breeze НАТО доставит в Украину современное вооружение. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского военного ведомства.

"На фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах Минобороны Украины и объединенное командование Вооруженных Сил США в европейской зоне с привлечением стран НАТО планируют провести с 28 июня по 10 июля совместное учение Sea Breeze", - отметил Игорь Конашенков.

Основные участники учения - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры. В нем будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

"Именно там, на территории Украины, Силы специальных операций (ССО) будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время. А еще более конкретно: именно туда под прикрытием учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что по сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована для "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких незаконных для Украины вооруженных формирований, которым власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку. При этом основными отрабатываемыми вопросами станут для морского компонента формирование и слаживание многонационального корабельного соединения; организация взаимодействия сил флота с формированиями сухопутных войск и авиации, планирование и проведение совместных операций; применение морского десанта в совместных действиях с сухопутными войсками на приморском направлении. Для сухопутного компонента - организация работы штаба по планированию и проведению операций в соответствии со стандартами НАТО; переброска сил и средств в районы боевого предназначения; организация и ведение наступления на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом. Для воздушного компонента - применение боевой авиации в интересах сил флота и сухопутных войск: ведение воздушной разведки, нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов.

Активная фаза учения пройдет в два этапа. На первом будет отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения. На втором этапе предусмотрен комплекс мер по стабилизации обстановки, включающий огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

"Особо подчеркну: спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины, - указал представитель Минобороны РФ. - Конкретно - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях. Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".

"Министерство обороны России будет внимательно отслеживать подготовку и проведение украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах военной безопасности РФ", - добавил Игорь Конашенков.-0-

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