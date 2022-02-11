Минск - Будапешт: прагматизм в отношениях и неприятие санкционных мер в политике

Взаимодействие Беларуси с Венгрией характеризуется открытостью, строится в атмосфере доверия и взаимопонимания. Важность этого отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА в связи с 30-летием установления белорусско-венгерских дипломатических отношений Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Александр Пономарев, который завершает свою дипломатическую миссию в этой стране.

12 февраля 1992 года в Будапеште министры иностранных дел Беларуси и Венгрии подписали Протокол об установлении дипломатических отношений. Дипломат рассказал о том, что Минск и Будапешт выступают за равенство в международных отношениях, не приемлют диктата, последовательно отстаивают принципы невмешательства во внутренние дела.

- Александр Леонидович, как вы оцениваете ключевые достижения в белорусско-венгерских отношениях за прошедшие 30 лет и их нынешнее состояние?

- Отличительной чертой белорусско-венгерских отношений является искреннее стремление к равноправному и прагматичному диалогу. За последние 30 лет установлено и поддерживается регулярное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух государств и других профильных министерств, в том числе на уровне руководства.

В знак дружественного характера отношений между нашими странами организован обмен поздравительными посланиями между министрами иностранных дел по случаю 30-летия белорусско-венгерских дипломатических отношений.

Хочу обратить внимание, что двустороннее сотрудничество осуществляется комплексно и по разным направлениям: созданы парламентские группы дружбы, межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, отраслевые рабочие группы. Все это составляет основу ежедневной работы по налаживанию мостов взаимодействия.

Пожалуй, главным результатом многолетней упорной и кропотливой работы наших правительств и посольств стала организация первого официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Республику Беларусь в июне 2020 года. Это важная веха двусторонних отношений, которая вывела политический диалог на самый высокий уровень, заложила существенный потенциал развития сотрудничества в самых различных областях.

- По вашему мнению, какое влияние оказало на развитие двустороннего диалога охлаждение отношений Беларуси с Европейским союзом?

- Хочу отметить, что даже при общем неблагоприятном контексте белорусско-европейских отношений наше взаимодействие с Венгрией характеризуется открытостью, строится в атмосфере доверия и взаимопонимания.

С венгерскими коллегами мы стремимся не только слушать, но и услышать друг друга. Примечательно, что позиции двух стран по основным вопросам мировой повестки дня часто совпадают. Минск и Будапешт выступают за равенство в международных отношениях, не приемлют диктата, последовательно отстаивают принципы невмешательства во внутренние дела.

Да, Венгрия является государством - членом Европейского союза и должна следовать в русле взятых на себя обязательств этой организации, в том числе навязанных ключевыми акторами в ЕС санкционных решений в отношении Беларуси.

Но в отличие от ряда других стран Будапешт придерживается прагматичного курса выстраивания своей внешней политики, показывая своим примером, как соблюдать баланс интересов между Востоком и Западом в международных отношениях.

Премьер-министр Венгрии неоднократно официально заявлял, что Будапешт не приемлет санкционный подход в политике. Уже более десяти лет страна успешно следует курсу "Открытие на Восток№, развивая выгодные партнерские отношения со странами восточнее Будапешта. И Беларусь занимает в этом направлении свое место. Ведь только за 2021 год наши министры иностранных дел дважды встречались на международных площадках, сверяли часы по актуальным вопросам международной и европейской повестки, проводили ревизию вопросов белорусско-венгерского сотрудничества.

В основе двустороннего сотрудничества между нашими странами лежит солидная договорно-правовая база, которая позволяет регулировать самые разнообразные области взаимодействия. И вместе с тем мы продолжаем работать над новыми проектами двусторонних соглашений, совершенствуя договорно-правовую базу, адаптируя ее к современным тенденциям и запросам наших граждан и субъектов хозяйствования.

- А как обстоят дела в сфере торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Венгрией?

- Объем двустороннего товарооборота за 2021 год превысил $232 млн, из которых экспорт составил около $90 млн.

Падение нашего экспорта обусловлено тем, что в торговой статистике с Венгрией с 2021 года не отражается крупнейшая позиция - составы высокоскоростных двухэтажных поездов КISS, собираемые на заводе "Штадлер Минск". Это связано с тем, что швейцарский собственник решил поменять схему поставок поездов на венгерский рынок. Таким образом, "за скобками" белорусского экспорта в Венгрию осталось порядка $60 млн.

Тем не менее проект производственной кооперации, начатый в 2019 году, продолжается. Большая часть из 40 собираемых по контракту в Беларуси железнодорожных составов уже поставлена в Венгрию и курсирует на пригородных линиях венгерской столицы. Работы по производству составов в Беларуси, их наладке и тестировке в Венгрии с привлечением белорусских специалистов продолжатся вплоть до 2023 года.

Хочу обратить внимание, что в прошедшем году Минский тракторный завод через свою товаропроводящую сеть существенно нарастил поставки тракторов в Венгрию, включая новые модели с двигателями, соответствующими экологическому классу Stage V. Экспорт тракторов в эту страну превысил $7 млн, запасных частей к ним - $4 млн. С новой моделью комбайна, сертифицированного по европейским стандартам, вышел на венгерский рынок еще один наш промышленный холдинг ОАО "Гомсельмаш". Существенно, более чем на 40%, прибавила группа товаров деревообработки, достигнув $16 млн.

Несмотря на пандемию, рост более чем в 43% показал белорусский экспорт услуг в Венгрию, превысив показатель $20 млн.

Помимо поиска новых ниш для экспорта белорусской продукции в Венгрию, в наши задачи входит инициирование деловой активности венгерских компаний в Беларуси, содействие поиску партнеров в нашей стране. Для этих целей мы периодически организуем деловые форумы и круглые столы как на уровне стран, так и на региональном уровне. Так, представительный белорусско-венгерский торгово-экономический форум в онлайн-формате под эгидой торговых палат двух стран был проведен в апреле 2021 года.

Отрадно, что венгерские поставщики товаров и услуг выражают заинтересованность в создании производств в нашей стране: в 2021 году приток венгерских инвестиций в экономику Беларуси составил $4,5 млн.

К тому же сегодня мы находимся в активной фазе переговоров с потенциальными венгерскими инвесторами в сфере цифровых образовательных технологий, диагностического оборудования для лабораторий.

- Александр Леонидович, не так давно вы ездили в город Пакш и знакомились с развитием в стране атомной энергетики…

- Важным направлением сотрудничества остается взаимодействие в сфере атомной энергетики. Венгрия приняла решение о расширении мощностей своей АЭС в городе Пакш по проекту, реализованному в Беларуси.

Это открывает целый спектр направлений взаимодействия: от экспорта строительных услуг до обмена опытом и практикой управления таким сложным стратегическим объектом, утилизации радиоактивных отходов. С Яношем Шули, министром, ответственным за строительство двух новых блоков на АЭС "Пакш", мы как раз согласовали предварительный график визитов венгерских делегаций в Беларусь, а также условились в необходимости разработать дополнительную договорно-правовую базу этого сотрудничества.

- Развиваются ли межрегиональные связи между Беларусью и Венгрией?

- Должен отметить, что в последнее время активизировались потенциальные направления межрегионального сотрудничества, в том числе по линии торгово-промышленных палат, муниципального руководства.

Так, в 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Гомельской областью и областью Дьёр-Мошон-Шопрон в Венгрии, которое оформило в правовые рамки уже установившиеся плодотворные контакты.

Кстати, у белорусского города Островец появился город-побратим в Венгрии - Герьен, который также расположен вблизи атомной электростанции.

Самое важное в развитии двусторонних отношений между странами - это, конечно же, человеческие контакты. К сожалению, ввиду пандемии и закрытия прямого авиасообщения активность взаимных визитов и поездок снизилась. Однако появляются новые возможности, которые активно используют обе стороны. Когда в мае 2020 года мы провели заседание совместной межправительственной комиссии в онлайн-формате, то тогда это было в новинку для всех, а сегодня уже стало обычной практикой.

Мы также продолжаем развивать взаимодействие в сфере образования, чему способствует заключенная между правительствами Беларуси и Венгрии программа сотрудничества. Она открывает возможности для получения 10 стипендий на обучение в Беларуси для венгров и 50 стипендий на обучение в Венгрии для белорусов.

Кроме того, в качестве факультатива продолжается изучение белорусского языка на базе филологического факультета Университета Этвоша Лорана и венгерского языка на базе Минского государственного лингвистического университета.

- Александр Леонидович, вы уже завершаете свою дипломатическую миссию по представлению интересов Беларуси в Венгрии. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от пребывания на венгерской земле.

- Да, действительно, моя каденция в Венгрии завершается в марте. Для меня была большая честь представлять Республику Беларусь в дружественном нам государстве, обрести новые знания по истории этой уникальной европейской нации, узнать и понять непростой венгерский менталитет, насладиться шедеврами венгерской культуры, отведать деликатесы венгерской кухни.

Венгерские города, особенно Будапешт, богаты архитектурными шедеврами, а венгерская природа удивительно красива. Венгрия оказалась комфортной для моей семьи. Даже венгерский язык, считающийся одним из самых сложных, в конце пребывания уже не кажется таким тяжелым. Хотя освоить его в достаточной мере за три года, к сожалению, не получилось, в отличие от моего младшего сына, который разговаривает на нем, не задумываясь.

Время пролетело незаметно во многом благодаря тому, что в Будапеште удавалось чувствовать себя как дома, будучи уверенным в искренности и доброжелательности партнеров, с которыми нас сталкивала дипломатическая работа.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-