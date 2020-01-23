23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений с учетом предстоящих двусторонних мероприятий", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, на 1 февраля запланирован визит в Минск государственного секретаря США Майкла Помпео. Ранее его рабочий визит в Беларусь планировался на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавшими событиями. Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намеревались обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и региональную безопасность.

Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля Рабочий визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

Владимир Макей и Майкл Помпео 6 января провели телефонный разговор. Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь. С белорусской стороны была подтверждена готовность принять государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом.-0-