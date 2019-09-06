Минск и Ереван подчеркивают приверженность координации в международных парламентских организациях

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения подчеркивают приверженность координации в международных парламентских организациях. Речь об этом шла на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальными собраниями двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусскую делегацию на заседании, которое состоялось 5 сентября в Ереване, возглавил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. "Участники заседания подчеркнули приверженность обеих сторон координации взаимодействия в международных парламентских организациях, обсудили актуальные вопросы в этой сфере, а также в части двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Парламентарии наметили конкретные шаги для развития белорусско-армянского делового сотрудничества, в том числе в виде создания совместных производств техники и поиска взаимовыгодных инструментов финансирования, добавили в пресс-службе Палаты представителей.

Следующее заседание межпарламентской комиссии пройдет в 2020 году в Минске.-0-

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь