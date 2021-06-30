Минск и Пекин подтвердили готовность взаимной поддержки на международной арене

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн (слева)

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко 30 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Минске Се Сяоюном, сообщает корреспондент БЕЛТА. Во время встречи сторонами было отмечено успешное развитие отношений между Беларусью и Китаем под стратегическим руководством и благодаря личному содействию глав государств. Высоко были оценены положительная динамика двустороннего товарооборота, укрепление связей в гуманитарной сфере, использование потенциала межрегионального сотрудничества. Во время встречи Кроме того, подтверждена готовность Минска и Пекина продолжать противоэпидемическое сотрудничество, оказывать взаимную поддержку на международной арене, прежде всего в борьбе с односторонними ограничительными мерами в отношении суверенных государств. Глава Администрации Президента Республики Беларусь отдельно поблагодарил за твердую позицию руководства Китая в деле защиты суверенитета и независимости нашей страны. Посол КНР особо подчеркнул успехи Минска в стабилизации общественно-политической ситуации в стране, в частности, благодаря проведению VI Всебелорусского народного собрания и функционированию диалоговых площадок в рамках работы над конституционной реформой. В завершение беседы собеседники обменялись поздравлениями с предстоящими праздниками - 100-летием со дня образования Коммунистической партии Китая и Днем Независимости Беларуси.-0- Игорь Сергеенко и Се Сяоюн Фото Николая Петрова Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!