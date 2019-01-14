14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что санкции любого рода являются пережитком прошлого и от них нужно уходить. "Это касается и двусторонних отношений с любыми государствами. Если раньше были какие-либо решения, влияющие на качество и уровень отношений, и если сейчас видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то их нужно принимать", - сказал он.

Владимир Макей обратил внимание на то, какую огромную роль сейчас играют в мире США, и подчеркнул, что Беларусь заинтересована в рамках диверсификации внешнеполитических отношений развивать нормальное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. По его словам, это в том числе огромный рынок для белорусских товаров.

С учетом того, что ситуация в мире изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад, когда США ввели санкционные меры в отношении Беларуси, и наша страна вынуждена была принять ответные меры, то сегодня мы видим, что настало время пересмотреть те устаревшие догмы, которые были в двусторонних отношениях.

"Мы ведем диалог на разных уровнях с нашими американскими коллегами о том, как нам развить эту позитивную атмосферу в сотрудничестве, исходя из понимания, что обе страны должны быть представлены на уровне послов, должны иметь нормальные политические и экономические контакты, отношения, - подчеркнул Владимир Макей. - Мы действительно ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, существующих в наших отношениях, в том числе и связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах". -0-