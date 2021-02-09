Минск и Ватикан подтвердили обоюдное стремление к укреплению межконфессионального диалога

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле по совместительству Сергей Алейник 8 и 9 февраля посетил с визитом Ватикан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Римского Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. На полях мероприятия понтифик провел провел краткую беседу с послом.

Во время визита посол также встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, а также с секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Государственного секретариата Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. "Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе", - отметили в МИД.

"По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога", - добавили в МИД.

Кроме того, во время пребывания в Риме Сергей Алейник провел встречу с генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Себастьяно Карди. Стороны обсудили актуальные темы двустороннего взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества и отношений по линии Европейского союза, а также обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе.-0-

Фото МИД