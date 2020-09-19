Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз ответил на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, как официальный Минск оценивает появившуюся информацию о возможном участии бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в мероприятиях, связанных с проведением заседания Совета Министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам, - заявил Анатолий Глаз. - Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси".

"Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.-0-