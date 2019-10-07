Минск создает атмосферу для решения вопросов без бряцания оружием - Маргвелашвили

7 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минск создает атмосферу, в которой можно решать вопросы, не бряцая оружием. Такую точку зрения высказал журналистам экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Грузинский гость отметил, что в последнее время белорусская столица становится местом проведения важных международных форумов, в том числе по обсуждению вопросов безопасности. По мнению экс-президента Грузии, это очень важно в создавшихся условиях нестабильной ситуации в регионе и мире.

"Минск становится местом серьезных международных переговоров и форумов. На фоне этих конференций, которые уже традиционно развиваются в минском формате, можно сказать, что геополитическая позиция Беларуси - это место, где идут серьезные переговоры насчет будущего сотрудничества и будущего сосуществования. Это формируется и углубляется уже по многим направлениям", - считает Георгий Маргвелашвили.

По мнению экс-президента Грузии, следует "идти от войны к признанию того, что существуют независимые государства, и следует признавать их интересы".

"Это то, что интересует не только грузин, украинцев, молдаван или белорусов, это вопрос стабильности в Европе, - уточнил он. - Минск создает ту атмосферу, в которой можно решать вопросы, не бряцая оружием, а реально говоря о рациональным решениях. Александр Лукашенко всегда в своих выступлениях поддерживал именно эту позицию - давайте разговаривать и создавать, восстанавливать разрушенные мосты, признавая интересы друг друга".

Он акцентировал внимание на хороших связях, которые установились между Беларусью и Грузией. "У меня была возможность передать Александру Лукашенко от большой части моих друзей, грузин, любовь по отношению к белорусам и лично к нему", - заметил экс-президент Грузии. Георгий Маргвелашвили назвал хорошей динамику грузинско-белорусских отношений и считает важным вклад в это Александра Лукашенко.-0-