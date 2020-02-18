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Политика
18 февраля 2020, 11:43

Минская область как инвестиционная площадка интересна немецким предприятиям - Хутерер

Манфред Хутерер. Фото из архива
Манфред Хутерер. Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область как инвестиционная площадка интересна немецким предприятиям. Такое мнение высказал посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер сегодня на встрече с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, сообщает БЕЛТА.

"Минская область как инвестиционная площадка очень интересна немецким предприятиям. Положительную роль играет то, что рабочая этика и ментальность белорусов похожи на немецкую. Также важно, что наши интересы совпадают", - сказал Манфред Хутерер.

В свою очередь Александр Турчин отметил значимость Германии как партнера Минской области и обозначил заинтересованность в установлении партнерских отношений с одной из ее федеральных земель. "Среди всех стран мира без учета поставок ОАО "Белорусская калийная компания" Германия занимает четвертое место по товарообороту с Минской областью и третье, после Литвы и Польши, по экспорту товаров в страны ЕС. Полагаем, что побратимские отношения позволят обозначить белорусский регион на экономической карте Европы, даст возможность расширить сотрудничество не только в торгово-экономической, но и в социальной сфере, нарастить обмены по линии малого и среднего бизнеса", - сказал председатель Миноблисполкома.

Кроме того, губернатор предложил установить сотрудничество региона с Федеральным союзом малого и среднего бизнеса Германии. По его мнению, это позволит улучшить инвестиционный климат в Минской области, придаст импульс развитию контактов между предприятиями и организациями региона и Германии. Также область заинтересована в реализации совместных прикладных проектов научно-технического и социального характера, обмене информацией о мерах господдержки инвестиционной деятельности.

"Есть смысл в развитии специальных зон: СЭЗ "Минск", Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Можно перенять аграрный опыт. Например, в Мядельском районе мы планируем производить органическую продукцию. Ее можно будет экспортировать в Германию. Также упор можно сделать на фармацевтику, сферы образования и культуры", - добавил Александр Турчин.

"Я со своей стороны готов оказывать всяческое содействие для налаживания и укрепления контактов между предприятиями двух стран. Нам необходимо сохранить и углубить динамику развития белорусско-немецких отношений", - заключил Манфред Хутерер.-0-

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