Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены - Кочанова

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены, заявила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В межсессионный период ключевым событием стали выборы главы государства. Электоральная кампания проходила в непростых условиях. Мы стали свидетелями неприкрытого внешнего давления на нашу страну и нагнетания нездоровой общественной обстановки внутренними деструктивными силами. Народ сделал свой выбор в поддержку действующего Президента. В пользу стабильности, мира, спокойствия, проводимой в стране политики, в центре которой человек", - сказала Наталья Кочанова.

Выступление Кочановой на открытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Вместе с тем продолжается беспрецедентная информационная атака на Беларусь со стороны западных государств. "Распространяется лживая и недостоверная информация о стране. Откровенные фейки и домыслы имеют целью подорвать согласие в обществе, посеять недоверие к власти и сформировать протестное движение. Мы, члены Совета Республики, решительно осуждаем грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Беларуси. Нами приняты заявления, в которых подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусский народ способен самостоятельно, без давления извне найти ответы на все волнующие его вопросы. "Особенно в год 75-летия Победы мы должны четко понимать, что мир и спокойствие, чем всегда гордилась наша страна, должны быть сохранены. И власть обеспечит порядок и безопасность, защитит человека и его право на мирную и достойную жизнь", - заключила она.-0-

Кочанова: необходимо максимально использовать интернет для общения с людьми "Важнейшим приоритетом нашей деятельности является работа с населением и обращениями граждан. Это направление на данном этапе развития страны приобретает особую актуальность", - сказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В современных условиях значение парламентской дипломатии чрезвычайно возрастает - Кочанова "Мы не раз убеждались в эффективности парламентской дипломатии, поэтому в нынешних условиях ее значение чрезвычайно возрастает. Нам, парламентариям, следует максимально полно использовать ее потенциал", - сказала Наталья Кочанова.

Более 30 законопроектов включены в повестку осенней сессии Совета Республики "Следует отметить, что в проекты включены в том числе новации, предложенные членами Совета Республики", - сказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.