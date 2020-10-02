Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены - Кочанова

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие в Беларуси должны быть сохранены, заявила на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
"В межсессионный период ключевым событием стали выборы главы государства. Электоральная кампания проходила в непростых условиях. Мы стали свидетелями неприкрытого внешнего давления на нашу страну и нагнетания нездоровой общественной обстановки внутренними деструктивными силами. Народ сделал свой выбор в поддержку действующего Президента. В пользу стабильности, мира, спокойствия, проводимой в стране политики, в центре которой человек", - сказала Наталья Кочанова.
Вместе с тем продолжается беспрецедентная информационная атака на Беларусь со стороны западных государств. "Распространяется лживая и недостоверная информация о стране. Откровенные фейки и домыслы имеют целью подорвать согласие в обществе, посеять недоверие к власти и сформировать протестное движение. Мы, члены Совета Республики, решительно осуждаем грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Беларуси. Нами приняты заявления, в которых подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер", - отметила спикер.
Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусский народ способен самостоятельно, без давления извне найти ответы на все волнующие его вопросы. "Особенно в год 75-летия Победы мы должны четко понимать, что мир и спокойствие, чем всегда гордилась наша страна, должны быть сохранены. И власть обеспечит порядок и безопасность, защитит человека и его право на мирную и достойную жизнь", - заключила она.-0-