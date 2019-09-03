Мирные инициативы Беларуси хорошо известны в ООН - Рыбаков

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирные инициативы очень хорошо известны в Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня на полях международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" журналистам заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Валентина Рыбакова, белорусская сторона неоднократно на разных уровнях привлекала внимание международной общественности к инициативам Президента Александра Лукашенко, в том числе по проведению нового совещания в формате "Хельсинки-2", на котором лидеры стран ОБСЕ могли бы обсудить стоящие перед международным сообществом проблемы. "Эти инициативы очень хорошо, очень широко известны", - отметил дипломат.

Белорусский лидер выступил сегодня на международной конференции в Минске, где обозначил проблемы глобальной безопасности и борьбы с терроризмом. Валентин Рыбаков отметил, что участников форума, с которыми ему удалось пообщаться, поразили открытость и честность Президента. По их словам, глава белорусского государства от души и в тоже время прагматично высказался по различным аспектам международной безопасности, его мнение нашло поддержку.

Как сообщалось, на конференции, которая продлится по 4 сентября, присутствуют 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международных, неправительственных организаций и академических кругов.

Цель форума - обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Конференция будет разделена на три тематические сессии. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

Конференция организована Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Мероприятие логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре 2018 года.-0-