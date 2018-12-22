Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику

22 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приветствует амбициозные планы шведского бизнеса по увеличению объемов торговли и инвестиций в экономику республики. На этом акцентировал внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик в своем выступлении 20 декабря на приеме в честь предстоящего столетия современной дипломатической службы Беларуси, а также по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипмиссии в Стокгольме.

Дмитрий Мирончик подвел итоги первого года полноформатной работы белорусской дипмиссии, возобновившей свою деятельность в Стокгольме в 2017 году. Была отмечена высокая динамика двусторонней торговли, объем которой вырос с начала года более чем на четверть. Отдельно на приеме прозвучала тема 100-летия основания дипломатической службы Беларуси. Руководитель дипломатической миссии отметил символичность совпадения мероприятия в Стокгольме с торжественной церемонией поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси, состоявшейся в этот же день в Минске.

В ответном слове заместитель генерального секретаря МИД - директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии Андреас фон Бекерат приветствовал восстановление полноформатных отношений между Беларусью и Швецией. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на существующие различия, Минск и Стокгольм ведут открытый диалог по всем вопросам и имеют серьезный потенциал для развития сотрудничества, включая торгово-экономические связи, межличностные контакты.

В мероприятии приняли участие руководители службы государственного протокола и департамента Восточной Европы и Центральной Азии внешнеполитического ведомства Швеции, сотрудники аппарата парламента, других госорганов, секретариата Совета государств Балтийского моря, представители деловых кругов и общественных организаций, а также белорусской диаспоры в Швеции.-0-