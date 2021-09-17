Мирзиёев назвал приоритеты ШОС в период председательства Узбекистана

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе рассказал о приоритетах деятельности организации в период председательства Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Он убежден, что необходимо сохранить открытость и ненаправленность ШОС против третьих государств и других организаций, своевременно и совместно реагировать на общие вызовы и угрозы, наращивать региональное экономическое сотрудничество, укреплять дружбу, добрососедство, доверие, углублять культурное, гуманитарное взаимодействие.

По его словам, будут продолжены усилия по укреплению потенциала ШОС. Шавкат Мирзиёев предложил подготовить к следующей встрече глав государств комплексную программу по реализации диалога, договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе, сотрудничеству на 5 лет.

Узбекистан также выступает за разработку плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в странах ШОС. В нее необходимо включить совместные шаги по устранению торговых барьеров, сближению техрегламентов, цифровизации таможенных процедур.

Важно ускорить принятие программы промышленной кооперации ШОС, считает узбекский лидер. Узбекистан готов в следующем году провести экономический форум и неделю промышленных инноваций.

"Принятие стратегии ШОС по развитию транспортной взаимосвязанности позволит в полной мере задействовать транспортный потенциал наших стран и повысить эффективность системы коридоров Восток - Запад и Север-Юг. Кроме того, выступаем с инициативой о совместной подготовке долгосрочной программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС, в которую могли бы войти трансграничные проекты в области энергетики, коммуникаций, зеленого развития", - продолжил глава государства.

Он также отметил необходимость активизации усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе и в этой связи задействовать потенциал Региональной антитеррористической структуры ШОС. Предложено возобновить встречи министров внутренних дел и общественной безопасности, учредить экспертный форум ШОС по информационной безопасности.-0-