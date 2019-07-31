Мирзиеев прилетел с официальным визитом в Минск

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета главу государства встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас, министр иностранных дел Владимир Макей.

Как сообщала пресс-служба Президента Беларуси, 1 августа Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев проведут официальные переговоры во Дворце Независимости. Президенты обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений. Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе.

"Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице. Программа визита Шавката Мирзиеева также предусматривает посещение Парка высоких технологий.

Как сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане, по итогам первого полугодия товарооборот между странами составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошло года. Белорусский экспорт вырос на 28,3% и достиг $88,8 млн. Импорт из Узбекистана превысил $24,3 млн, увеличившись на 15,6%.

Беларусь поставляет в Узбекистан тракторы, шасси, кузова, части и принадлежности для тракторов, двигатели, сахар, лесоматериалы, дорожную и строительную технику, грузовые автомобили, мясо и субпродукты домашней птицы. Из Узбекистана импортируются хлопчатобумажная пряжа, виноград, фрукты, орехи, одежда, постельное и столовое белье, соки, хлопковое волокно.-0-

Фото Рамиля Насибулина