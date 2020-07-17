Мишустин поблагодарил Беларусь за блестящую организацию Евразийского межправсовета

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарил белорусскую сторону за блестящую организацию и проведение в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию форума", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ рассказал, что обсуждалась широкая повестка дня, обеспечение свободы торговли, перемещения товаров, капитала, граждан. "Считаю, что мы очень плодотворно поработали, подписали соответствующие документы, практически везде договорились, есть компромиссы", - отметил он.

Михаил Мишустин также высказался о развитии двусторонних отношений Беларуси и России, обратив внимание на подписанные недавно в Москве важные документы, в том числе в области атомной энергетики. По его словам, намечены совместные проекты в сфере цифровых технологий. "Также я хотел бы отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в союзном договоре, - продолжил премьер. - Мне кажется, если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного договора". При этом он подчеркнул, что при развитии интеграционных процессов обязательным условием является сохранение независимости, "чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными".-0-