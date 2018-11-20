Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Национальное собрание Армении начнет работу 22 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении начнет работу 22 ноября, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что миссия СНГ и ее штаб начнет свою работу 22 ноября в Ереване со встречи с руководителем ЦИК Армении. В работе миссии примет участие порядка 20 долгосрочных наблюдателей. Как правило, это представители от посольств стран Содружества, которые находятся в Ереване и которые будут аккредитованы в состав миссии", - сказал Виктор Гуминский.

В целом в составе миссии будет около 70 человек. "Будут представлены Исполком и МПА СНГ, а также Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Мы считаем, что такого количества наблюдателей достаточно, чтобы выполнить ту миссию, которая возложена на наблюдателей от СНГ", - отметил первый зампредседателя Исполнительного комитета.

"В своей работе будем руководствоваться прежде всего национальным законодательством Армении, а также конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Безусловно, мы не будем вмешиваться во внутренние дела государства и будем давать объективную оценку. Мы полагаем, что избирательная кампания в Армении пройдет в хорошей атмосфере, в соответствии с национальным законодательством", - добавил Виктор Гуминский.

Приглашение выделить своего наблюдателя в состав миссии от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении не направлялось Президенту Украины, МИД и ЦИК этой страны. "Своей нотой от 7 октября 2015 года МИД Украины уведомил Исполнительный комитет СНГ о выходе из Положения о миссии наблюдателей на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах Содружества. Поэтому мы не получили также приглашение на их выборы", - сообщил Виктор Гуминский.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря.-0-