Миссия наблюдателей от СНГ отметила открытость выборов президента Кыргызстана

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан приложил значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке глава миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления Кыргызской Республики Василий Волков, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.
"Миссия наблюдателей от СНГ считает, что избирательное законодательство Кыргызстана позволило организовать и провести президентские выборы и референдум на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования. Избирательные органы обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление", - отметил Василий Волков.
10 января в Кыргызстане проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК, после обработки данных 98% участков лидирует Садыр Жапаров - у него 79,2% голосов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов. Более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.-0-