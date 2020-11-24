Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Его кандидатура была согласована сегодня в Минске во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что миссия и ее штаб начнут работу в Казахстане с 21 декабря.

Основная задача миссии наблюдателей от СНГ - оценивать избирательную кампанию на ее соответствие национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов. Ее работа будет строиться в соответствии с законодательством Казахстана, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

Парламентские выборы в Казахстане состоятся 10 января 2021 года.-0-