Миссия наблюдателей от СНГ принимает участие в мониторинге парламентских выборов в Кыргызстане

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ принимает участие в мониторинге выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана. Сегодня глава миссии Виктор Гуминский посетил избирательные участки в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

Виктор Гуминский отметил, что процесс голосования проходит в соответствии с требованиями национального законодательства. Проводится идентификация граждан по биометрическим и персональным данным, соблюдаются требования к выдаче бюллетеней, обеспечивается тайна голосования.

По его словам, долгосрочные наблюдатели от СНГ работают в стране с 14 сентября. "Видно, что в стране ЦИК совместно с другими органами государственного управления провела огромную работу по всем направлениям", - подчеркнул глава миссии.

Всего на выборах зарегистрировано более 3,5 млн человек, проголосовать они смогут до 20:00 по местному времени на 2475 участках, в том числе 45 открытых за рубежом.

В составе Миссии от СНГ аккредитован 151 наблюдатель. Свою работу наблюдатели строят в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах СНГ, законодательством Кыргызстана, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и уважая суверенитет государства.-0-

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